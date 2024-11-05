Çanakkale'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ve Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen bir operasyonda 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyon Detayları

Operasyon, kara yolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun tespiti ile başlatıldı. Yakalanan göçmenlerin arasında, Filistin, Sudan, Suriye ve Mısır uyruklu 4 çocuk da bulunuyor.

İşlemler ve Geri Gönderme Süreci

Yakalanan 27 düzensiz göçmen, gerekli işlemler sonrasında Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.