Çanakkale'de Denetimlerde 525 Kilo Balığa El Konuldu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince kent genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor. Yapılan kontrollerde, son 1 hafta içinde çeşitli karaya çıkış noktaları, nakil araçları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri ile soğuk hava depoları incelendi.

Denetim alanları

Kontroller; Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi karaya çıkış noktalarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, avcılık kurallarına uyumu sağlamak amacıyla taşıma ve satış zincirinde de incelemeler yaptı.

El konulan türler ve miktarlar

Denetimler sonucu asgari avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer, avlanması yasak türlerden 225 kilogram vatoz (Raja clavata) ve 1 adet zaman yasağında avlanmış ıstakoz ele geçirildi. Toplamda 525 kilogram su ürünüye el konuldu.

Uygulanan işlemler

Canlı olarak bulunan ıstakoz, sağlık kontrollerinin ardından tekrar denize salındı. Diğer su ürünlerine el konulurken, mevzuat gereği idari para cezası uygulandı.

