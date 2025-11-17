Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör, 56 Kişi Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Orta Ölçekli Operasyonlar

7-13 Kasım tarihleri arasında 9 operasyon gerçekleştirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttükleri çalışmalarda 7-13 Kasım tarihleri arasında orta ölçekli 9 operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda toplam 6 organizatör, 56 kaçak göçmen ve 3 araç ele geçirildi. Yakalanan organizatörlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi, diğer 2 organizatör hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Olaylarda kullanılan araçlardan 2'si Yediemin Otoparkı'na bırakılırken, araçlardan biri sahibine teslim edildi. Yakalanan 56 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü ortaya koydu.

