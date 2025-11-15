Çanakkale'de Hububat Zararlısı Süneye Geçit Yok

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süne (Eurygaster spp.) için sonbahar kışlak sürveyleri yaparak buğdayı korumaya ve çiftçilerin ürün kalitesini yükseltmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:38
Saha sürveyleriyle zarar riski azaltılmaya çalışılıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububatın en önemli zararlılarından biri olan süne (Eurygaster spp.) tehdidine karşı sahada kapsamlı teknik çalışmalar yürütüyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri, hasat sonrası ovalardan kışlaklara göç eden ergin süne yoğunluğunu belirlemek ve gelecek yılın zarar düzeyini tahmin etmek amacıyla sonbahar kışlak sürvey çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yetkililer, süne zararlısının kontrol altına alınmaması halinde yoğun yıllarda ciddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle ekipler, potansiyel zararı en aza indirmek, doğru zamanda müdahale etmek ve buğdayı koruyarak çiftçilerin daha kaliteli ürün almasını sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.

Saha sürveyleriyle elde edilecek veriler, geleceğe dönük mücadele stratejilerinin belirlenmesinde ve tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayacak.

