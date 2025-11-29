Çanakkale'de Jandarmadan Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör, 27 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Jandarmadan Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalarda son 7 gün içinde toplam 10 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda toplam 3 organizatör ile 27 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörlerin mahkemedeki işlemleri devam ediyor; göçmenler ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yönlendirildi.

İşlemlerinin ardından yakalanan göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Bölgede yürütülen bu tür operasyonlar, insan kaçakçılığıyla mücadele ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla sürdürülüyor. Adli süreçler ve soruşturmalar devam etmektedir.

