Çanakkale'de Kış Lastiği Denetimleri Başladı — Zorunluluk 15 Kasım'da

Çanakkale'de kış lastiği denetimleri başladı
15 Kasım–15 Nisan arası zorunluluk kapsamında yolcu ve yük taşıyan araçlar denetleniyor
Çanakkale'de kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Zorunluluk, 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Bu kapsamda Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlarda denetimlere başladı. Ekipler, uygulamada sürücülerin lastik şartlarına uyup uymadığını kontrol ediyor.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, "Kış mevsimi tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kış lastiği denetimleri yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
ÇANAKKALE’DE KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLAMASIYLA EMNİYET EKİPLERİ DENETLEMELERE BAŞLADI.