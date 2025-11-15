Çanakkale'de Kış Lastiği Denetimleri Başladı — Zorunluluk 15 Kasım'da

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım–15 Nisan arasında geçerli kış lastiği zorunluluğu kapsamında yolcu ve yük taşıyan araçlarda denetimlere başladı.

Çanakkale'de kış lastiği denetimleri başladı

15 Kasım–15 Nisan arası zorunluluk kapsamında yolcu ve yük taşıyan araçlar denetleniyor

Çanakkale'de kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Zorunluluk, 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Bu kapsamda Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu ve yük taşıyan araçlarda denetimlere başladı. Ekipler, uygulamada sürücülerin lastik şartlarına uyup uymadığını kontrol ediyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, "Kış mevsimi tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kış lastiği denetimleri yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

