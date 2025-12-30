DOLAR
İznik’te Mehterli Yanıt: Patrikhane ve Papa’ya Tepki

İznik’te Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi açılışında Bursa Mehter Takımı Harbiye ve Eski Ordu Marşı’nı çaldı; 31. Noel Baba Barış Ödülü Yaakov Shapiro’ya verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:20
Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi’nin İznik’te düzenlediği iki günlük programun açılışı, geçen ay ilçedeki Aziz Neofitos Bazilikasında ortak ayine imza atan Katolik Dünyası’nın ruhani lideri Papa XIV. Leo ile Ortodoks Fener Rum Patriği Bartholomeosa tepki niteliğinde gerçekleşti.

Açılış töreninin yapıldığı platformda Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından çalınan eserler arasında Harbiye ve Eski Ordu Marşı da yer aldı. Etkinlik, Mehter takımının İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve başta Atatürk ile vatan uğruna can veren tüm şehitler ve Gazzede hayatını kaybeden masumlar için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Açılışta mesajlar ve anmalar

Programın açılış konuşmasını görme engelli Halil Bilgiç yaptı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende, Yalova’da DEAŞ terör örgütünün militanlarıyla girdikleri çatışmada şehit düşen 3 polis memuru rahmetle anıldı; aynı çatışmada yaralanan 9 güvenlik görevlisi için acil şifalar dilendi.

Türk bayraklarıyla donatılan alanda Mehter konseri verildi; katılımcılar Mehter’in seslendirdiği Harbiye, Eski Ordu, Bayrak ve Türkiyem marşlarına hep birlikte eşlik etti. Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 7 bin yıllık topraklardaki medeniyet mirasının Türk milletine ait olduğunu vurguladı.

Ödül ve konferans programı

Karabulut, Konsey olarak bu yılki 31. Noel Baba Barış Ödülünün anti-Siyonist entelektüel çevrelerde tanınan Yahudi Haham Yaakov Shapiroya layık görüldüğünü açıkladı. Karabulut, İznik’teki programın yarın düzenlenecek arama konferansı ile sona ereceğini belirtti.

Konferansta, Roma İmparatoru Konstantin’in neden 325 yılında İznik Konsilini topladığı ve 1700 yıl önce nelerin yaşandığı gibi başlıklar ele alınacak. Tarihçiler, akademisyenler, milletvekilleri, gazeteciler ve araştırmacıların söz alacağı oturumda dinleyiciler de konuşmalarına katılabilecek.

