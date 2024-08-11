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Çanakkale'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:00
Çanakkale'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Olay, Edirne'nin Keşan ilçesi yönünden Gelibolu'ya seyir halindeki bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, V.K. yönetimindeki 34 RVB 59 plakalı otomobil, Güneyli köyünden ana yola çıkan S.K. idaresindeki 17 LP 122 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada toplam 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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