Çanakkale'de Organ Bağışına Yoğun İlgi: Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Etkinlik

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliğinde hasta ve yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:59
Çanakkale'de Organ Bağışına Yoğun İlgi: Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Etkinlik

Çanakkale'de Organ Bağışına Yoğun İlgi

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliği

Çanakkale'de Organ Bağışı Haftası kapsamında Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik süresince hastaneye ayaktan başvuran hasta ve hasta yakınları da bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi.

Hastanede gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte bir resim sergisi de yer aldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü etkinlikte örnek olarak bağışta bulunurken, katılımcıların ilgisi etkinliğin amacını güçlendirdi.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Aslı Okan, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, davetliler ile hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser etkinlikte organ bağışının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir organ, bir hayat demektir. Bugün burada amacımız; toplumumuzda organ bağışına dair farkındalığı artırmak ve daha fazla insanı bu harekete dahil etmektir. Bağışlanan her organ, umut bekleyen bir hastanın yeniden hayata tutunması demektir. Hastanemiz olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz"

Etkinlik, organ bağışının hayat kurtaran değerine vurgu yaparak katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı ve toplumda farkındalığın artmasına katkı sağladı.

ÇANAKKALE’DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK...

ÇANAKKALE’DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇANAKKALE’DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?