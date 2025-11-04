Çanakkale'de Organ Bağışına Yoğun İlgi: Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Etkinlik

Çanakkale'de Organ Bağışına Yoğun İlgi

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliği

Çanakkale'de Organ Bağışı Haftası kapsamında Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik süresince hastaneye ayaktan başvuran hasta ve hasta yakınları da bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi.

Hastanede gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte bir resim sergisi de yer aldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü etkinlikte örnek olarak bağışta bulunurken, katılımcıların ilgisi etkinliğin amacını güçlendirdi.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Aslı Okan, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, davetliler ile hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser etkinlikte organ bağışının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir organ, bir hayat demektir. Bugün burada amacımız; toplumumuzda organ bağışına dair farkındalığı artırmak ve daha fazla insanı bu harekete dahil etmektir. Bağışlanan her organ, umut bekleyen bir hastanın yeniden hayata tutunması demektir. Hastanemiz olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz"

Etkinlik, organ bağışının hayat kurtaran değerine vurgu yaparak katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı ve toplumda farkındalığın artmasına katkı sağladı.

