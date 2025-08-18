Çanakkale'de Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Gelibolu'dan Eceabat'a uzanan yangında inceleme sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangında, zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yangın, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıktı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Eceabat tarafına yayıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan bölgelerde inceleme ve tarama faaliyetlerini yürütüyor; dron kayıtları hasarın boyutunu ortaya koyuyor.

Yangına müdahale kapsamında, Çanakkale Valiliği koordinesinde tedbir amaçlı olarak Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri boşaltıldı.

Müdahale çalışmalarına havadan 12 uçak ve 18 helikopter, karadan ise 343 araç ve 1.300 personel ile destek verildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ziyaretçi güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alan koruması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) girişleri ikinci duyuruya kadar durdurdu. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.