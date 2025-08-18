DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Çanakkale'de Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Gelibolu'da başlayıp Eceabat'a yayılan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 'tamamen kontrol altına alındı' dediği yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:11
Çanakkale'de Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Çanakkale'de Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Gelibolu'dan Eceabat'a uzanan yangında inceleme sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangında, zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Yangın, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıktı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Eceabat tarafına yayıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan bölgelerde inceleme ve tarama faaliyetlerini yürütüyor; dron kayıtları hasarın boyutunu ortaya koyuyor.

Yangına müdahale kapsamında, Çanakkale Valiliği koordinesinde tedbir amaçlı olarak Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri boşaltıldı.

Müdahale çalışmalarına havadan 12 uçak ve 18 helikopter, karadan ise 343 araç ve 1.300 personel ile destek verildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ziyaretçi güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alan koruması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) girişleri ikinci duyuruya kadar durdurdu. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
2
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
3
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
4
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
5
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
6
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
7
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar