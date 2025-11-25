Çanakkale'de Üretim Tesislerine Denetimler Sürüyor — Ezine'de Mandıra ve Zeytinyağı Fabrikası Denetlendi

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim tesislerini denetledi; Ezine'de mandıra ve zeytinyağı fabrikası kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:57
Çanakkale'de üretim tesislerine denetimler sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale genelinde üretim tesislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Ezine'de mandıra ve zeytinyağı fabrikası kontrol edildi

Denetimler kapsamında Ezine ilçesinde bir mandıra ile bir zeytinyağı fabrikası ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildi.

Kontrollere Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ile birlikte il ve ilçe idarecileri katıldı.

Yetkililer, işletmelerde sürdürülen denetimlerin gıda güvenliği, hijyen ve mevzuata uyum çerçevesinde devam ettiğini bildirdi.

