Çanakkale'deki fırtına motokuryeyi vurdu! Valilik yasakladı

Çanakkale'de Hava Şartları Nedeniyle Tedbir Alındı: Motosiklet ve Scooter Kullanımı Yasak

Çanakkale'de yaşanan olumsuz hava şartları dolayısıyla gece saat 03.00'ten Pazartesi sabah saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bölgede etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle alınan bu önlemin, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi.

Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'ten 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar devam edecek "Çanakkale İl Genelinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat" uyarısı üzerine harekete geçildiği ifade edildi. Kuvvetli yağış (21-50kg/m²) beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle vurgulandı.

Çanakkale Valiliği'nden Yapılan Açıklama





Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirler şu şekilde duyuruldu: "Çanakkale İl genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı bugün 03.00'ten başlayarak yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır."

Vatandaşlara Duyuru: Dikkatli ve Tedbirli Olun

Ayrıca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekilen açıklamada, kamu kurumları tarafından da gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.