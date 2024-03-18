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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü için tören yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü ile ilgili olarak Çanakkale Meydanı’ndan bir tören gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan gibi isimlerin yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Çanakkale Şube Başkanı olan Muahharem Şahin de katıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:48
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü için tören yapıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene çok sayıda isim katılırken, vatandaşlar da bu törene büyük ilgi gösterdi.

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bırakılarak başlayan törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Gornizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen gibi isimlerinde yanı sıra bazı milletvekili ve bürokratlar da katıldı. Aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olan bugünde, tören alanından gaziler, STK’lar ve öğrenciler de yer aldı.

18 Mart anma töreni

21 pare top atışı

Atatürk anıtına bırakılan çelenk sonrasında, üzerinde “Çanakkale Geçilmez” yazısı bulunan madalya, Türk bayrağına takıldı ve göndere çekildi. Daha sonra şehitler için saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu.

Tören esnasında şehitlere selam göndermek için Çanakkale Boğazı’nda hazır bulunan “TCG Büyükada” isimli gemiden 21 pare top atışı yapıldı.

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