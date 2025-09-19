Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Gelibolu'da tarım arazisinde yangın: Havadan ve karadan müdahale

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle havadan ve karadan müdahale başlattı.

Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerinin ekipleri de destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

