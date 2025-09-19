Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Gelibolu'da Koruköy ve Kavakköy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına, rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:56
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle havadan ve karadan müdahale başlattı.

Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerinin ekipleri de destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

