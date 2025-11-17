Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

Çanakkale Gezici Müzesi, Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 21 Kasım'a kadar ziyarete açık; açılışta Barbaros Topaloğlu konuştu, tüm öğrenciler müzeyi gezecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:02
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

Çanakkale Gezici Müzesi, Çanakkale Savaşı'nın destanını yeni nesillere aktarmak amacıyla Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Konya'nın Akşehir ilçesinde ziyarete açılan müze, Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 21 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Açılış töreni ve mesajlar

Açılış töreninde konuşan Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, müzeyi Akşehir'de ağırlamaktan duydukları şeref ve gururu dile getirdi. Topaloğlu, tören sırasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü atalarımız dedelerimiz bu vatan, bayrak, millet ve ezanımız için kanlarını, canlarını feda etmişler, şehit olmuşlar, gazi olmuşlar ki bugün biz ülkemizde böyle huzurluca ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Onun için hiçbir zaman Çanakkale’yi unutmayacağız".

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte müzeyi gezdi. Müze yetkilileri sergilenen materyaller hakkında bilgiler verdi. Müze, 21 Kasım akşamına kadar açık kalacak ve ilçe genelindeki tüm öğrencilerin ziyaret etmesi planlanıyor.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA VERİLEN DESTANSI MÜCADELEYİ VE KAHRAMANLIKLARI YENİ NESİLLERE ANLATMAK İÇİN...

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA VERİLEN DESTANSI MÜCADELEYİ VE KAHRAMANLIKLARI YENİ NESİLLERE ANLATMAK İÇİN TÜRKİYE’Yİ GEZEN ÇANAKKALE GEZİCİ MÜZESİ; AKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KATKILARI İLE KONYA'NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE ZİYARETE AÇILDI.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA VERİLEN DESTANSI MÜCADELEYİ VE KAHRAMANLIKLARI YENİ NESİLLERE ANLATMAK İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler