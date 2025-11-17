Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

Çanakkale Gezici Müzesi, Çanakkale Savaşı'nın destanını yeni nesillere aktarmak amacıyla Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Konya'nın Akşehir ilçesinde ziyarete açılan müze, Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 21 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Açılış töreni ve mesajlar

Açılış töreninde konuşan Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, müzeyi Akşehir'de ağırlamaktan duydukları şeref ve gururu dile getirdi. Topaloğlu, tören sırasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü atalarımız dedelerimiz bu vatan, bayrak, millet ve ezanımız için kanlarını, canlarını feda etmişler, şehit olmuşlar, gazi olmuşlar ki bugün biz ülkemizde böyle huzurluca ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Onun için hiçbir zaman Çanakkale’yi unutmayacağız".

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte müzeyi gezdi. Müze yetkilileri sergilenen materyaller hakkında bilgiler verdi. Müze, 21 Kasım akşamına kadar açık kalacak ve ilçe genelindeki tüm öğrencilerin ziyaret etmesi planlanıyor.

