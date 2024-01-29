Çanakkale Valiliğinden yarın için fırtına uyarısı

Çanakkale'de fırtına yarın güçlü bir şekilde esmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, olası zararlardan korunmak için dikkatli ve tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Çanakkale Valiliğinden yarın için fırtına uyarısı
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Çanakkale'de yarın fırtına çıkması hava tahminlerine göre öngörülüyor. Çanakkale bölgesinde rüzgarın kuzeyden şiddetli ve ara ara fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi. 

Ulaşımda gecikmeler, çatı uçması, soba ve doğal gaz nedenli zehirlenmeler gibi zararlardan korunmak için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

fırtına-uyarısı

Çanakkale Valiliği, yarın Çanakkale bölgesinde kuzeyden şiddetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle ağaç ve direk yıkılması, çatı uçması ve ulaşımda gecikmeler gibi zararlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

Kamu kurum ve kuruluşları gerekli önlemleri aldı ancak vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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