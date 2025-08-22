DOLAR
Çanakkale Yayaköy'de Ahır Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesi Yayaköy Mahallesi'nde çıkan ahır yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; 23 inek ve 4 buzağı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:09
İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri müdahalesiyle kontrol sağlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yayaköy Mahallesi'nde bulunan bir ahırda, içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin de desteğiyle müdahale başlatıldı.

Ahırdaki 23 inek ile 4 buzağı, mahalle sakinlerinin yardımıyla güvenli alanlara çıkarıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü.

