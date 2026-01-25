Candaroğlu'nun Ankara Çıkarması: Arnavutköy'e Bakanlık Desteği

Başkan Mustafa Candaroğlu, Ankara’da bakanlık ve üst düzey bürokrasiyle görüşerek Arnavutköy’ün ulaşım, kentsel dönüşüm, istihdam ve yatırım projeleri için destek aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 08:59
Başkan Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy’ün ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal politikalar ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda Ankara’da bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde ilçeye değer katacak projeler için güçlü destek sağlandı.

Bakanlık Görüşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan görüşmede, Arnavutköy’de istihdamı güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar, iş gücü piyasasının desteklenmesi ve çalışanlara yönelik sosyal güvenlik uygulamaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Görüşmede ilçedeki genç nüfus ve üretim potansiyeli doğrultusunda istihdam odaklı projeler ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşmede Arnavutköy’ün ticaret, üretim ve yatırım alanlarındaki mevcut durum masaya yatırıldı. İlçenin sanayi ve lojistik avantajları kapsamında ekonomik yapıyı güçlendirecek projeler, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ticari hareketliliğin artırılmasına yönelik başlıklar üzerinde duruldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmede, Arnavutköy’de gençlere ve spor altyapısına yönelik devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Spor tesislerinin artırılması ve gençlerin sportif ile sosyal gelişimini destekleyecek yatırımlar ile Bakanlık ile yürütülebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ile yapılan temaslarda kentsel dönüşüm süreçleri, çevre yönetimi ve planlanan büyük ölçekli projeler kapsamlı şekilde görüşüldü. Arnavutköy’ün sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir şehir kimliği kazanmasına yönelik değerlendirmeler paylaşıldı.

Diğer Temaslar ve Planlama

Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ile yapılan görüşmede kamu taşınmazlarına ilişkin süreçler, ilçeyi ilgilendiren alanlar ve planlama başlıkları ele alındı. Adil Yıldırım ile Arnavutköy’ün orta ve uzun vadeli hedefleri, stratejik planlama süreçleri ve kurumsal koordinasyon konularında değerlendirmeler yapıldı.

Zafer Tarıkdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmede aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar, çocuklar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet projeleri ve yerel-merkezi iş birliği alanları değerlendirildi. Hakan Gedikli ile yapılan görüşmede tapu ve kadastro süreçleri, mülkiyetle ilgili teknik başlıklar ve planlama konuları ele alındı.

Program çerçevesinde Erol Ökten ile yapılan görüşmede sanayi yatırımları, kurumsal işleyiş ve Arnavutköy’ün üretim altyapısını güçlendirecek başlıklar değerlendirildi. Ayrıca Osman Boyraz ile yapılan görüşmede ilçenin ulaşım altyapısına ilişkin ihtiyaçlar ve planlanan çalışmalar üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen temaslar doğrultusunda Arnavutköy’ün farklı alanlardaki ihtiyaçları ve planlanan projeler ilgili kurumlara ayrıntılı olarak iletildi. Görüşmeler, ilçeye yönelik çalışmaların merkezi idareyle eşgüdüm içinde ilerlemesine katkı sağlayacak şekilde tamamlandı.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

