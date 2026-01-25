KAYMEK 2025’te 47 Yeni Kursla Eğitim Yelpazesini Genişletti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür sanat markası KAYMEK A.Ş., 2025 yılında açtığı 47 yeni kurs ile her yaştan vatandaşa yönelik eğitim seçeneklerini zenginleştirdi. Kurum, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli olarak hizmet veriyor.

Yeni Kurslarla Eğitim Yelpazesi

KAYMEK, eğitimden istihdama, kişisel gelişimden kültür-sanata kadar geniş bir alanda MEB onaylı kurs bitirme belgeleriyle katılımcılara eğitim sunuyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayat boyu öğrenmeye verdiği destek doğrultusunda hazırlanan programlar teknoloji, yabancı dil, el sanatları, tarım, gastronomi, kişisel gelişim ve çocuk eğitimine odaklandı.

Akademik ve Teknoloji Odaklı Eğitimler

Akademik kariyer hedefleyenlere yönelik AGS (Akademi Giriş Sınavı) kursunun yanı sıra teknoloji alanında Arduino ile Robotik Kodlama, AUTOCAD ile Modelleme, Excel ile Makro ve VBA Programlama, PYTHON Programlama ve PYTHON Geliştirme Eğitimi gibi uygulamalı dersler programda yer aldı. Dijital üretim için Canva ile Dijital Tasarım Eğitimi (Başlangıç), Sosyal Medya İçerik Üretimi ve Yapay Zekâ Araçları kursları da sunuldu.

Çocuklara Yönelik Özel Programlar

Erken yaşta nitelikli eğitim hedefiyle hazırlanan çocuk programları arasında Çocuklar İçin Anlayarak Kitap Okuma Koçluğu, Çocuklar İçin Etkinliklerle Öğreniyorum, Çocuklar İçin PYTHON Programlamaya Giriş, Çocuklar İçin SCRATCH Kodlama, Çocuklar İçin Yapay Zekâ Araçları ve Çocuklar İçin Drama yer alıyor. Ayrıca Zekâ Oyunları Öğreticiliği eğitimiyle çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.

Dil, İletişim ve İşaret Dili Eğitimi

KAYMEK, yabancı dil alanında Arapça C1 Seviyesi, Çince A1 Seviyesi ve Farsça A1 Seviyesi kurslarıyla farklı dillerde yetkinlik kazandırmayı amaçladı. İletişim ve erişilebilir eğitimde ise Güncel İşaret Dili, İşaret Dili Gramer Eğitimi ve İşaret Dili Video Çeviri kursları ile tematik içerikler sunuldu. İşaret dili kapsamında ayrıca dini içerikli ve kültürel konuları kapsayan özgün kurslar açıldı.

Mesleki Eğitim, El Sanatları ve Gastronomi

Mesleki yeterlilik ve istihdam odaklı kurslar arasında Kadın Kuaförü, Basit Saç Şekillendirme Teknikleri, Makyaj Uygulayıcısı ve Kozmetik Ürünleri Tanıtma ve Uygulama yer aldı. El sanatları alanında Bitkisel Örücülük, Butik Çanta ve Aksesuar Yapımı, Deri Üzerine Dekoratif Tasarımlar, Mum Oymacılığı, Şifre Danteli Yapma ve benzeri geleneksel ile modern uygulamalar desteklendi. Gastronomi programlarında Evrensel Lezzetler, Geleneksel Hamur Ürünleri Yapımı, Kurabiye ve Pasta Yapımı ve Spesiyal Tatlılar kursları bulundu.

Tarımsal Üretim Eğitimleri

Tarım ve üretim odaklı kurslar arasında Çilek Yetiştiriciliği, Gül Yetiştiriciliği ve Mantar Yetiştiriciliği yer aldı; bu programlarla verimliliğin artırılması ve üretime katkı sağlanması hedeflendi.

KAYMEK’in Amaçları

KAYMEK A.Ş., 2025’te açtığı 47 yeni kursla Kayserililerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Sunulan programlar, istihdamı desteklemek, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve erişilebilir eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla kurgulandı.

