Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı: Gastronomi ve Sosyal Hayata Canlılık

Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı Geliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin sosyal ve ticari hayatına yeni bir soluk getirecek Ortaköy Sokağı projesini duyurdu. Proje, gastronomi odaklı işletmeleri ve sosyal donatılarıyla hem gençlere hem ailelere hem de esnafa hitap edecek şekilde planlandı.

Başkan Palancıoğlu'nun Açıklaması

İnsana, sosyal hayata ve ticarete dokunan birçok projesi ile Melikgazi’de vizyon projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Ortaköy Sokağı’nı hayata geçirerek gastronomiye de katkı sağlayacak.

"Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’mize değer katacak önemli projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında renkli ve çok güzel bir proje olan Ortaköy Sokağı projemizi hayata geçireceğiz. Melikgazi’de ürettiğimiz tüm projelerimizde yalnızca bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. İlçemize renk katacağını düşündüğümüz projemizden hem aileler hem gençler hem de esnafımız çok mutlu olacak. Sosyal hayat daha da canlanacak. Esnaftan gençlere, ailelerden girişimcilere kadar toplumun her kesimine hitap eden bu güzel projemiz, kent yaşamına hareket ve değer katacak. Gastronomi sokağı gibi hizmet verecek olan renkli sokağımızda vatandaşlarımız kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekler ve arkadaşlarıyla, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekler. Aynı zamanda burada yöresel lezzetlerimizin yer aldığı işletmeler hizmet verecek. İstanbul’un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz. 30 metrekarelik 33 adet dükkânın yer alacağı sokağımızda su ögesi, yeşil alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, yarı açık oturma alanları, fotoğraf çekinme alanı bulunacak. Şimdiden Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun. Melikgazi’ye değer katan vizyon projelerimiz, nitelikli hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin Öne Çıkan Özellikleri

Projede öne çıkan unsurlar arasında 30 metrekarelik 33 adet dükkân, su ögesi, yeşil alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, yarı açık oturma alanları ve fotoğraf çekinme alanı yer alıyor. Sokağın kumpir, waffle, dondurma, helva gibi lezzetlere ev sahipliği yapması ve yöresel işletmelerin bulunması bekleniyor.

Melikgazi Belediyesi, ilçede hayata geçirilen bu ve benzeri vizyon projelerle hem bugünü hem de geleceği hedefleyerek kent yaşamına değer katmayı sürdürecek.

