Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde ulaşım ağını genişletiyor

Yeni imar yolları ve kadastro düzenlemeleri ile erişilebilirlik artıyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirişçiler Mahallesi'nde planlı kentleşmeyi desteklemek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla kapsamlı yol çalışmaları yürütüyor.

Kadastro planlarında belirlenen güzergâhlarda yapılan yol açım ve stabilize çalışmalarıyla mahallede ulaşım ağı genişletiliyor. Ekipler; 9888 numaralı kadastro planında yer alan yol, 9843 numaralı sokağa cephesi bulunan ve kadastro planında yeni sokak olarak belirlenen güzergâh, 9939 sokak güzergâhında bulunan yeni imar yolu ve 10032 numaralı sokakta düzenleme ve stabilizasyon çalışmalarını yürütüyor.

Bu çalışmalar sayesinde mahallede daha önce ulaşım imkânı olmayan bölgeler de vatandaşların kullanımına açıldı ve yerel ulaşım altyapısında önemli iyileştirmeler sağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, Kepez'in her mahallesinde planlı ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalıştıklarını, Kirişçiler'de hem mevcut kadastro yollarının iyileştirildiğini hem de imar planlarında yer alan yeni yolların açıldığını belirtti. Başkan Kocagöz, amacın hem bugünün hem de geleceğin Kepez'ini sağlam altyapılarla inşa etmek olduğunu vurguladı.

