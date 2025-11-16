Canik'de Dijital Dönüşüm: Muhtarlıklarda Yapay Zekâ Destekli Hizmet

Canik Belediyesi, muhtarlıklarda dijital dönüşümü tamamlayıp yapay zekâ destekli hizmetler ve eğitimlerle vatandaşlara etkin, hızlı erişim sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:53
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye hizmetlerinin ardından muhtarlık hizmetlerinde de dijital devlet uygulamalarının aktif kullanımına yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı.

Canik Belediyesi, ilçe genelinde yenilikçi teknolojileri yaygınlaştırarak hizmet ağını güçlendiriyor. Yapay zekâ destekli çağrı merkezi uygulamasını hayata geçiren belediye, gerekli ekipman ve altyapı desteğiyle mahalle muhtarlıklarının dijital dönüşümünü sağladı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle yapay zekâ ve hologram teknolojisi gibi yenilikçi alanlarda Türkiye'de örnek projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, muhtarlık hizmetlerinde de dijital devlet hizmetlerinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yerelden Dijitale Muhtarlarla Geleceğe' programında muhtarlar, dijital devlet hizmetleri ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Başkan Sandıkçı, "Dijital dönüşümle ana hedefimiz, vatandaşlarımıza etkin ve hızlı hizmet sunmaktır" diyerek, belediye hizmet süreçlerinin yenilikçi teknolojilerle güçlendirildiğini ve muhtarlıkların dijital dönüşümüyle hizmetlere erişimin kolaylaştığını ifade etti.

Sandıkçı ayrıca Canik Belediyesi Yapay Zekâ Destekli Çağrı Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Programa katılanlar

Programa AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti MKYK Üyesi Fatih Sadullah Selman, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ve muhtarlar katıldı.

Program, muhtarlara hediye takdim töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?