Canik’te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Bina Yıkılıyor

Canik’te Kentsel Dönüşüm: 741 Bina Yıkılıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depreme dayanıksız yapıların bertaraf edildiğini ve yerine modern yaşam alanları kazandırılacağını açıkladı. Projeler, hem güvenliği artırmayı hem de sosyal donatıları güçlendirmeyi hedefliyor.

741 bina yıkılıyor

Başkan İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17.5 hektar alanda yürütülen çalışmalarda 741 depreme dayanıksız ve yüksek riskli bina ile ilgili yıkım süreçlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Projede toplam 2 bin 864 bağımsız birim bulunduğunu aktaran Sandıkçı, 'Canik’imizde depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları için gayretle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sosyal yaşam alanları

Sandıkçı, kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenilemekle kalmayacağını, aynı zamanda ilçeye yeni sosyal ve estetik yaşam alanları kazandıracağını vurguladı. 'Mahallelerimize kazandırdığımız yeni sosyal yaşam alanları çocuklarımızın ve ailelerimizin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yeni ve fonksiyonel sosyal yaşam alanlarını çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız' dedi. Proje tamamlandığında ilçede depreme dayanıklı, modern ve sosyal donatıları güçlü yaşam alanlarının hizmete girmesi hedefleniyor.

