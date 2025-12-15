Canik'te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Binanın Yıkımı Sürüyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, önceliklerinin yaşam güvenliği olduğunu vurguladı.

Başkan Sandıkçı, projenin kapsamına ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Canik’imizde 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan depreme dayanıksız 741 binanın yıkım işlemlerini sürdürüyoruz".

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve hedefler

Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17,5 hektarlık alanda çalışmaların devam ettiğini belirterek, ilçenin farklı noktalarında tespit edilen riskli yapıların titizlikle bertaraf edildiğini söyledi. Projeyle depreme dayanıklı konutların, güvenli yolların ve yeni sosyal yaşam alanlarının hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi depreme dayanıklı evleriyle buluşturacağımız projemizle, ayrıca yeni sosyal yaşam alanları ile güvenli ve konforlu yolları da ilçemize kazandıracağız" diyerek, ilçeye kalıcı eserler kazandırma kararlılıklarını yineledi.

