DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Canik'te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Binanın Yıkımı Sürüyor

Canik’te Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız binanın yıkım işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:50
Canik'te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Binanın Yıkımı Sürüyor

Canik'te Kentsel Dönüşüm: 741 Depreme Dayanıksız Binanın Yıkımı Sürüyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, önceliklerinin yaşam güvenliği olduğunu vurguladı.

Başkan Sandıkçı, projenin kapsamına ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Canik’imizde 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan depreme dayanıksız 741 binanın yıkım işlemlerini sürdürüyoruz".

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve hedefler

Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17,5 hektarlık alanda çalışmaların devam ettiğini belirterek, ilçenin farklı noktalarında tespit edilen riskli yapıların titizlikle bertaraf edildiğini söyledi. Projeyle depreme dayanıklı konutların, güvenli yolların ve yeni sosyal yaşam alanlarının hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi depreme dayanıklı evleriyle buluşturacağımız projemizle, ayrıca yeni sosyal yaşam alanları ile güvenli ve konforlu yolları da ilçemize kazandıracağız" diyerek, ilçeye kalıcı eserler kazandırma kararlılıklarını yineledi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İÇİN BÜYÜK BİR...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ KAYDETTİ. SOĞUKSU MAHALLESİ'NDE DEVAM EDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BAŞKAN İBRAHİM SANDIKÇI, "YAŞAM GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ HER FIRSATTA VURGULUYOR, DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI HEDEFİYLE DURMAK BİLMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" İFADELERİNİ KULLLANDI.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İÇİN BÜYÜK BİR...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri