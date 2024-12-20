Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 Hırsızlık Olayında 3 Zanlı Tutuklandı

Çankırı, Çorum ve Ankara'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Çankırı, Çorum ve Ankara'da, 11 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'nın bazı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından derinlemesine bir soruşturma başlattı. Ekipler, toplam 17 güvenlik kamerasının 102 saatlik kayıtlarını titizlikle inceledi ve bu süreçte 3 zanlıyı tespit etti.

Söz konusu zanlılar, Çankırı'da 3, Çorum'da 6 ve Ankara'da 2 hırsızlık olayına karışmış durumda. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu şüpheliler yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.