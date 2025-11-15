Çankırı'da Belediye Kamyonuna Arkadan Çarpan Otomobil: 3 Yaralı (1'i Bebek)

Çankırı Kurşunlu'da otomobilin belediye kamyonuna arkadan çarpması sonucu biri 6 aylık bebek olan 3 kişi yaralandı; yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 00:14
Kaza ve müdahale

Kaza, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 20 BJ 505 plakalı otomobil, Çerkeş Belediyesine ait 18 ABS 212 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yaralananlar ve tedavi

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

