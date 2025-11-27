Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Nesli tehlike altında bulunan bir vaşağın ağzında avladığı hayvanı taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
Fotokapanlar Doğayı Kayıt Altına Aldı
Görüntülerde, vaşağın avladığı hayvanla ormanda yürüdüğü görülüyor. Aynı karelerde karacalar ile bir kurt sürüsünün yiyecek arama anları da yer alıyor.
Fotokapan kayıtları, bölgedeki türlerin doğal davranışlarını ve ekosistemdeki etkileşimleri belgeleyerek, yaban hayatının izlenmesine önemli katkı sağlıyor.
