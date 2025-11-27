Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü

Çankırı'daki fotokapan görüntüleri; ağzında av taşıyan vaşak, karacalar ve kurt sürüsünün yiyecek arama anlarını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:32
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Nesli tehlike altında bulunan bir vaşağın ağzında avladığı hayvanı taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

Fotokapanlar Doğayı Kayıt Altına Aldı

Görüntülerde, vaşağın avladığı hayvanla ormanda yürüdüğü görülüyor. Aynı karelerde karacalar ile bir kurt sürüsünün yiyecek arama anları da yer alıyor.

Fotokapan kayıtları, bölgedeki türlerin doğal davranışlarını ve ekosistemdeki etkileşimleri belgeleyerek, yaban hayatının izlenmesine önemli katkı sağlıyor.

