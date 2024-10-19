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Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da römorklu çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:36
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, römorklu bir çapa makinesi ile otomobil çarpıştı.

Kaza Detayları

Şeyhosman köyü çıkışında, römork takılı çapa makinesi ile A.U. yönetimindeki 06 ZDH 56 plakalı otomobil çarpıştı. Bu elim kazada, çapa makinesi üzerinde bulunan İbrahim Tekin (26) hayatını kaybederken, M.A. (23) yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.U. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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