Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi

Yoldan geçenlere hem tuz satıyor hem de faydalarını anlatıyor

56 yaşındaki ve 4 çocuk annesi olan Fatma Şahin, Çankırı-Ankara kara yolu kenarındaki dükkânda, kentin meşhur tuzunu satarak 6 yıldır evine ekmek götürüyor. Şahin, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlara tuzu tanıtıp faydalarını anlatarak hem satış yapıyor hem de bilinçlendiriyor.

Şahin, işini büyük bir aşkla yürüttüğünü belirterek işin zorluklarına rağmen devam ettiğini söylüyor. Müşterilerine tuzun nereden çıkarıldığını ve hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini anlatıyor: "Çankırı’nın meşhur tuzu yerin 150 metre altından çıkıyor. Bu tuz, astım ve nefes hastaları gibi çeşitli hastalıklara şifa oluyor."

Gelirinin aile ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Buradan kazandığım gelirle evimi geçindiriyorum. 14 torun sahibiyim. Kadın olarak bu işin zorlukları tabii ki var. Ağır ürünleri kaldırırken zorluk çekiyorum ama bir o kadar da zevkli. Elektrik, doğal gaz gibi faturaları ödüyorum. Ürünlerim bittikçe yerine yenisini alabiliyorum. Ama biriktirmiyorum. Çocuklarımla yiyoruz, içiyoruz."

Şahin, tuzların faydalarını anlatmanın kendisini mutlu ettiğini vurguluyor ve haksız rekabete dikkat çekiyor: "İran tuzları bazı yerlerde Çankırı tuzu diye satılıyor, İran tuzunun bir faydası yoktur, şifalı olan Çankırı tuzudur. Biz de Çankırı tuzu satıyoruz. Vatandaşlara tuzu ve faydalarını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kendim de deniyorum, müşteriye daha sonra öneriyorum."

İşini samimiyetle sürdürdüğünü belirten Şahin, müşterilerinin Türkiye’nin dört bir yanından, hatta Almanyadan gelen dostlar ve müşteriler edindiğini söyledi ve bu işi gücü yettiği sürece sürdüreceğini dile getirdi.

