Caparov Bişkek'te TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarını Kabul Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Bişkek'te düzenlenen TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları heyetini kabul etti; işbirliği ve ekonomik entegrasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:52
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yer aldığı heyeti Bişkek'te kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov, kabulde yaptığı konuşmada Bişkek'te gerçekleşen TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilk toplantısının, TDT içindeki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil eden tarihi bir olay olduğunu vurguladı ve "Teşkilatımızın gelişimini sürdürmek istiyorsak, gerçek sonuçlar getirecek somut adımlar atmalıyız." dedi.

Caparov, birçok ekonomik, altyapı ve insani meselenin hükümet başkanları düzeyinde başarıyla çözülebileceğine olan inancını dile getirerek, siyasi irade ve destekle hayata geçirilecek pratik tedbirlerin, teşkilatın uluslararası alandaki otoritesinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler

"Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişiyor" ifadesini kullanan Caparov, Türk Yatırım Fonu'nun öneminin altını çizdi ve fonun, hükümet başkanları düzeyinde faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının gerekliliğine inandığını ifade etti.

TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları, sıcak karşılama nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Hükümet başkanları, Kırgızistan'ın TDT'ye başarılı bir şekilde dönem başkanlığı yaptığını vurgulayarak, bu tür temasların teşkilatın daha da gelişmesine ve entegrasyon süreçlerinin derinleşmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

