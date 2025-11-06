Çarşamba'da 15 yıl 2 ay hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı tespit edildi ve şahıs gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

