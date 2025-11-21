Çarşamba'nın Yeni Gözdesi: Salep Tespit ve Yetiştiricilik Çalışmaları

Samsun Çarşamba'da doğal salep tespit çalışmaları sürüyor; amaç üretim potansiyelini belirlemek, sürdürülebilir yetiştiricilik ve eğitimlerle verimi artırmak.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:57
Çarşamba'nın Yeni Gözdesi: Salep Tespit ve Yetiştiricilik Çalışmaları

Salep Çarşamba Ovasında Yayılıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğal olarak yetişen salep bitkisinin tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ilçede yürütülen çalışmalar, salep üretiminin yaygınlaştırılması ve ovada yetiştirilebilecek alternatif ürünlerin teşvik edilmesini hedefliyor.

Saha Çalışmaları ve Amaçlar

Özellikle soğuk iklim bitkileri arasında yer alan ve Orchidaceae (orkidegiller) familyasına dahil olan salep üzerine yapılan tespitler; bitkinin ilçe genelindeki yoğunluğu, toprak ve iklim koşullarına uyumu ile ekonomik değerinin artırılması yönünde derinlemesine inceleniyor. Çalışmaları yürüten Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, üretim potansiyelinin belirlenmesi ve sürdürülebilir yetiştiricilik yöntemlerinin geliştirilmesi için saha faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini bildiriyorlar.

Üreticiye Destek ve Eğitim Planları

Yöresel mutfak ve doğal ürünler sektöründe talep gören salep, çiftçiler tarafından tercih edilen bir alternatif ürün olarak öne çıkıyor. Yapılan tespitler doğrultusunda üreticilerin modern tarım teknikleriyle desteklenerek kalite ve verim artışı sağlamaları amaçlanıyor. İlerleyen dönemde ilçede salep yetiştiriciliğine yönelik eğitimlerin verilmesi planlanıyor ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli saha kayıt ve tespit çalışmalarını sürdüreceklerini vurguluyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN SALEP BİTKİSİNİN TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR....

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN SALEP BİTKİSİNİN TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. İLÇEDE SALEP ÜRETİMİ İLE BİRLİKTE OVADA YETİŞTİRİLEBİLECEK ALTERNATİF ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN SALEP BİTKİSİNİN TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR....

İLGİLİ HABERLER

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
2
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
7
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut