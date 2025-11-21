Çarşamba'nın Yeni Gözdesi: Salep Tespit ve Yetiştiricilik Çalışmaları

Salep Çarşamba Ovasında Yayılıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğal olarak yetişen salep bitkisinin tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ilçede yürütülen çalışmalar, salep üretiminin yaygınlaştırılması ve ovada yetiştirilebilecek alternatif ürünlerin teşvik edilmesini hedefliyor.

Saha Çalışmaları ve Amaçlar

Özellikle soğuk iklim bitkileri arasında yer alan ve Orchidaceae (orkidegiller) familyasına dahil olan salep üzerine yapılan tespitler; bitkinin ilçe genelindeki yoğunluğu, toprak ve iklim koşullarına uyumu ile ekonomik değerinin artırılması yönünde derinlemesine inceleniyor. Çalışmaları yürüten Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, üretim potansiyelinin belirlenmesi ve sürdürülebilir yetiştiricilik yöntemlerinin geliştirilmesi için saha faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini bildiriyorlar.

Üreticiye Destek ve Eğitim Planları

Yöresel mutfak ve doğal ürünler sektöründe talep gören salep, çiftçiler tarafından tercih edilen bir alternatif ürün olarak öne çıkıyor. Yapılan tespitler doğrultusunda üreticilerin modern tarım teknikleriyle desteklenerek kalite ve verim artışı sağlamaları amaçlanıyor. İlerleyen dönemde ilçede salep yetiştiriciliğine yönelik eğitimlerin verilmesi planlanıyor ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli saha kayıt ve tespit çalışmalarını sürdüreceklerini vurguluyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN SALEP BİTKİSİNİN TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. İLÇEDE SALEP ÜRETİMİ İLE BİRLİKTE OVADA YETİŞTİRİLEBİLECEK ALTERNATİF ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR.