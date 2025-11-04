Casper Excalibur 23.6 inç Curved Monitör: 200 Hz, 1 ms, 350 NIT

Casper, Excalibur 23.6 inç kavisli monitörünü satışa sundu

Casper, oyuncular ve profesyoneller için tasarladığı Excalibur 23.6 inç Curved Monitör modelini satışa sundu. Model, hızlı tepki süreleri ve yüksek parlaklık değeriyle ön plana çıkıyor.

Hız ve görüntü kalitesi

Excalibur, 200 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi ile akıcı ve gecikmesiz bir deneyim vaat ediyor. 350 NIT parlaklık ve Fast VA panel teknolojisi sayesinde renkler canlı ve detaylar net şekilde yansıtılıyor. 1500R kavisli ekran yapısı ise daha geniş bir izleme alanı sunarak oyuncuların detayları daha rahat görmesini sağlıyor.

Senkranizasyon ve göz konforu

Monitör, ekran kartı ile senkronizasyonu sağlamak üzere Nvidia G-Sync ve AMD Free-Sync teknolojileriyle destekleniyor; böylece görüntü yırtılmaları ve takılmalar ortadan kalkıyor. Uzun süreli kullanımlarda konforu artırmak için cihazda düşük mavi ışık filtresi ve titreşim önleme özellikleri bulunuyor.

Bağlantı, tasarım ve montaj seçenekleri

Excalibur 23.6" Curved Monitör, geniş bağlantı seçenekleriyle esneklik sunuyor; 1 adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları ile 200 Hz hızında akıcı görüntü aktarımı sağlanıyor. Akıllıca konumlandırılmış port tasarımı kablo karmaşasını önleyerek ergonomik bir masaüstü düzeni sunuyor.

Monitörün tasarımında Family Look uyumu, arka panelde mavi şeritlerin bulunmaması ve üç tarafı çerçevesiz ekran estetik ve geniş bir izleme alanı sunuyor. Sabit standın yanı sıra VESA uyumluluğu sayesinde duvara veya monitör kollarına montaj imkanı bulunuyor; bu sayede kullanıcılar çalışma ve oyun alanlarını kişiselleştirebiliyor.

