Casper, TBD Kamu-BİB’28'de Kamuda Dijital Dönüşüme Tam Destek

Casper, TBD Kamu-BİB’28 ve BİMY’32 Bütünleşik Etkinliği'nin Ana Sponsoru Oldu

Casper, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 28. Kamu Bilişim Platformu (Kamu-BİB) ve 32. Bilişim Yöneticileri Toplantısı (BİMY) Bütünleşik Etkinliği'nin ana sponsoru oldu. Etkinlik 27-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi ve kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ile girişimcileri bir araya getirdi.

Casper'dan dijital geleceğe katkı vurgusu

Feray Karaman, Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Bilişim Derneği gibi kamu sektörünün ortak vizyon etrafında buluştuğu bu değerli etkinlikte ana sponsor olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kamu kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu güvenilir, yüksek performanslı ve sürdürülebilir bilişim çözümlerini sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Yapay zeka destekli yeni nesil ürünlerimizle verimliliği artırmayı, iş süreçlerini hızlandırmayı ve kurumların teknoloji yatırımlarına uzun vadeli değer katmayı amaçlıyoruz. Casper olarak güçlü, yerli üretim altyapımız ve yaygın servis ağımızla kamunun dijital geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Standta öne çıkan ürünler ve ziyaretçi etkileşimi

Etkinlikte Casper standında yeni nesil iş bilgisayarlarını tanıttı. Ziyaretçiler ürünleri deneyimleme fırsatı buldu; stand yaklaşık bin katılımcı ağırladı ve kamu kurumlarıyla yapılan bire bir görüşmelerde kamuya özel çözümler detaylı şekilde paylaşıldı.

Standta öne çıkan modeller arasında Nirvana S200, NevoPro P40 ve Casper PAD H10 Pro yer aldı. Nirvana S200 yüksek parlaklık ve tasarım özellikleriyle; NevoPro P40 hafif, ince ve taşınabilir yapısıyla kurumsal iş süreçlerine uygun çözümler sunuyor. Casper PAD H10 Pro ise OLED ekran teknolojisi, manyetik klavyeli kılıf ve stylus desteğiyle üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Yapay zeka destekli performans ve verimlilik

Casper'ın yeni nesil iş bilgisayarları, yapay zeka destekli performanslarıyla iş süreçlerinde belirgin hız ve enerji tasarrufu sağlıyor. Üretici verilerine göre fotoğraf düzenleme işlemlerini %50'ye kadar, video ve içerik üretimini %65'e kadar hızlandırıyor. Görüntülü konferans ve akış işlemlerinde %36'ya kadar, diğer iş süreçlerinde ise %34'e kadar güç tasarrufu sunuyor.

Yeni 255H işlemcili modeller, çoklu görevlerde %33 daha fazla çekirdek ve %66 daha yüksek yapay zeka işlem gücü sunarken; %7 daha hızlı DDR5-5600 bellek ve 5.1 GHz'e kadar ulaşan saat hızıyla yoğun iş yüklerinde kesintisiz performans vaat ediyor.

