İzmir’in 2025 Sağlık Karnesi: Kamu Hastaneleri Yükü ve 2026 Hedefleri

İzmir’in 2025 Sağlık Karnesi Açıklandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, kentteki sağlık vizyonu ve 2025 yılı verilerini basınla paylaştı. Toplantı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gerçekleştirildi ve İzmir’in sağlık altyapısı, 2025 çalışmaları ile 2026 hedefleri detaylı biçimde ele alındı.

2026 "Saha Ziyaretleri Yılı" ilan edildi

Göreve geldiği günden itibaren saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Ayhan Kul, 2026 yılını İzmir’de "Saha Ziyaretleri Yılı" ilan ettiklerini açıkladı. Kul, "Haftanın her günü ben ve ekibim sahada olacağız. Aile Sağlığı Merkezlerinden hastanelere kadar her noktayı ziyaret ederek çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit edeceğiz" dedi.

Kamu hastanelerinin omuzladığı yük

İzmir’de sağlık hizmetlerinin dağılımındaki dengesizliğe dikkat çeken Kul, uzman hekimlerin yüzde 61inin kamuda görev yapmasına rağmen toplam hizmetin yüzde 85’inden fazlasının Sağlık Bakanlığı tesislerince üretildiğini vurguladı. Kul, "Üniversite ve özel sektörün toplam yükü yüzde 12-15 civarındayken, kamu hastanelerimiz devasa bir iş yükünü göğüslüyor. Personelimiz büyük bir sorumlulukla kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Aşı kararsızlığı ve sosyal medya uyarısı

Sosyal medyada yayılan dezenformasyonun aşı kararsızlığını tetiklediğini belirten İl Sağlık Müdürü Kul, şu uyarılarda bulundu: "Aşıların otizm yaptığı, kısırlığa yol açtığı veya genetiği bozduğu gibi iddiaların tamamı bilimsel olarak çürütülmüştür. İzmir’de aşılama oranlarımız yüksek ancak sosyal medyadaki yanlış bilgiler ebeveynleri etkileyebiliyor. Bakanlığımızın hedefi tek bir çocuğumuzun dahi aşısız kalmamasıdır."

Demografi ve doğum istatistikleri

İzmir’in demografik yapısına ilişkin veriler paylaşan Kul, kentin nüfus artış hızının 3.1 olduğunu; bunun Türkiye ortalaması olan 3.4'ün gerisinde kaldığını söyledi. Yaşlı nüfus oranının yüksek olmasının sağlık hizmetine olan ihtiyacı artırdığına dikkat çeken Kul, 2025 yılında kentte 36 bin 503 doğum gerçekleştiğini ve sezaryenin tıbbi bir zorunluluk olmadıkça tercih edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Acil müdahalede yüksek performans

İzmir’in geniş coğrafyası ve trafik zorluğuna rağmen acil vakalara ulaşma sürelerinde iyi bir performans sergilendiğini belirten Kul, "0-10 dakika arasında vakaya ulaşma oranımız yüzde 92,85 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir" dedi. Kul ayrıca, 2025 yılında 273 vatandaşımız helikopter ambulansla, 25 vatandaşımız ise uçak ambulansla nakledildiğini aktardı.

MHRS sorunlarında ilerleme

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iyileşmelere değinen Kul, "2025 Ocak ayında günlük 42 bin olan randevu talep sırası, 2026’nın ilk haftasında 15 bine kadar geriledi. Günlük yaklaşık 65 bin MHRS kapasitesi açıyoruz" bilgisini paylaştı.

Yatırımlar ve gelecek hedefi

Yatırım planlarına ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Ayhan Kul, Dikili Devlet Hastanesinin bir ay içinde açılacağını ve Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hizmete girdiğini belirtti. Kul, "Atatürk Eğitim ve Araştırma, Suat Seren gibi birçok hastanemizin yenileme süreçleri yatırım programındadır. Hedefimiz İzmir’in önümüzdeki 50 yıllık sağlık sorununu ortadan kaldırmaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. AYHAN KUL, İZMİR’İN SAĞLIK VİZYONUNU VE 2025 YILI VERİLERİNİ PAYLAŞTI.