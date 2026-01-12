Kocaeli'de UlaşımPark 740 Araçla 54 milyon 412 bin 476 Yolculuk Sağladı

UlaşımPark A.Ş., 2025'te 740 araçlık filo ile Kocaeli genelinde 54 milyon 412 bin 476 yolculuk gerçekleştirdi; otobüsler 44 milyon 720 bin 171 km yol kat etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:52
Kocaeli'de UlaşımPark 740 Araçla 54 milyon 412 bin 476 Yolculuk Sağladı

Kocaeli'de UlaşımPark 740 Araçla 54 milyon 412 bin 476 Yolculuk Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş., 2025 yılı içinde kent genelinde yürüttüğü toplu taşıma hizmetleriyle dikkat çekti. 740 araçlık filo ile şehir merkezi, kırsal mahalleler, sanayi alanları, eğitim ve sağlık kurumlarına düzenli ulaşım sağlandı ve yıl boyunca önemli rakamlara ulaşıldı.

Yolcu sayısı ve sefer verileri

UlaşımPark tarafından işletilen otobüslerle 2025 yılı boyunca toplam 54 milyon 412 bin 476 yolculuk gerçekleştirildi. Aynı dönemde düzenlenen sefer sayısı ise 1 milyon 478 bin 40 sefer olarak kaydedildi. Yılın en yoğun ayı Aralık oldu; bu ayda 4 milyon 950 bin 907 yolcu taşındı.

Toplam sefer mesafesi ve hizmet alanları

Otobüsler 2025 boyunca toplam 44 milyon 720 bin 171 kilometre yol kat etti. Bu kilometreler boyunca kent içi ve kırsal güzergâhlarda, iş merkezlerine, eğitim kurumlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik kesintisiz ulaşım hizmeti sunuldu.

UlaşımPark'ın 2025 verileri, Kocaeli'de toplu taşıma altyapısının kapsamını ve şehir içi hareketliliğin düzeyini açıkça ortaya koyuyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ULAŞIMPARK A.Ş., 2025 YILI İÇERİSİNDE 740 ARAÇLIK OTOBÜS...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ULAŞIMPARK A.Ş., 2025 YILI İÇERİSİNDE 740 ARAÇLIK OTOBÜS FİLOSUYLA İL GENELİNDE 54 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ULAŞIMPARK A.Ş., 2025 YILI İÇERİSİNDE 740 ARAÇLIK OTOBÜS...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Şehir Hastanesi'ne Taşındı — Eski Bina Sessizliğe Büründü
2
BAÜN Veteriner Hastanesi 2025'te 2.996 Hastaya Şifa
3
5. ESEV Tiyatro Günleri'nde Ödül Heyecanı: Kazananlar Açıklandı
4
Esenyurt'ta Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı
5
Başkan Palancıoğlu Sahada: Melikgazi'de Karla Mücadele 7/24
6
Soğukta Omurga Sağlığı Alarmı: Uzman Uyarıları
7
Sessize Alma ve Mesajlara Cevap Vermeme Boşanma Sebebi Olabilir

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları