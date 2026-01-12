Kocaeli'de UlaşımPark 740 Araçla 54 milyon 412 bin 476 Yolculuk Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş., 2025 yılı içinde kent genelinde yürüttüğü toplu taşıma hizmetleriyle dikkat çekti. 740 araçlık filo ile şehir merkezi, kırsal mahalleler, sanayi alanları, eğitim ve sağlık kurumlarına düzenli ulaşım sağlandı ve yıl boyunca önemli rakamlara ulaşıldı.

Yolcu sayısı ve sefer verileri

UlaşımPark tarafından işletilen otobüslerle 2025 yılı boyunca toplam 54 milyon 412 bin 476 yolculuk gerçekleştirildi. Aynı dönemde düzenlenen sefer sayısı ise 1 milyon 478 bin 40 sefer olarak kaydedildi. Yılın en yoğun ayı Aralık oldu; bu ayda 4 milyon 950 bin 907 yolcu taşındı.

Toplam sefer mesafesi ve hizmet alanları

Otobüsler 2025 boyunca toplam 44 milyon 720 bin 171 kilometre yol kat etti. Bu kilometreler boyunca kent içi ve kırsal güzergâhlarda, iş merkezlerine, eğitim kurumlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik kesintisiz ulaşım hizmeti sunuldu.

UlaşımPark'ın 2025 verileri, Kocaeli'de toplu taşıma altyapısının kapsamını ve şehir içi hareketliliğin düzeyini açıkça ortaya koyuyor.

