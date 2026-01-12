İstanbul Havalimanı’nda Pist Güvenliği: Kar Anlık İzleniyor

İstanbul Havalimanı’nda pistteki kar anlık takip ediliyor

İGA İstanbul Havalimanı, kar yağışına eğitimli teknik personeli ve geniş karla mücadele filosuyla hazır. Dünyanın 330’dan fazla noktasına uçuş imkânı sunan ve günlük ortalama bin 500’ün üzerinde uçuşa ev sahipliği yapan havalimanı, kar, buzlanma ve ani hava değişimlerinin operasyonlara etkisini azaltmak için ileri teknolojiye yatırım yapmayı sürdürüyor.

Anlık meteoroloji verileri ve pist izleme

Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel veriler toplayan ekipler; pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametreleri gerçek zamanlı raporlayarak, gereksiz pist kapatmalarını azaltıyor. Ayrıca sıcaklık, nem ve yağış türü analizleri ile buzlanma ve don riskleri erken tespit edilerek müdahale hızlandırılıyor.

Ekip, eğitim ve malzeme hazırlığı

Kış operasyonlarında görev yapan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik "Zorlu İklim Şartlarıyla Mücadele" eğitimi alıyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri kış sezonu öncesinde tamamlanıyor. Karla mücadele kapsamında 12 milyon metrekareyi aşan pist, taksiyolu, apron ve servis yolları için 1.575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolandı.

Mehmet Büyükkaytan: Operasyonel süreklilik ve güvenlik öncelik

İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan kış hazırlıklarına ilişkin şunları söyledi: "Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nda, en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış şartlarının getirdiği tüm zorluklara karşı, uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknoloji sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava şartlarına bağlı riskleri tespit edip; gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik; misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."

Gençlerle ortak proje: Araç isimlendirmesi

İGA, karla mücadeleye gençleri de dahil etti. İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı ödüllü isimlendirme çalışmasıyla, sahada görev yapan kar küreme araçlarına öğrencilerin önerileriyle belirlenen 15 isim verildi. Kar’a Bela, Beyaz Dev, Kar’a Basan, Beyaz Fırtına, Buz Kıran, Karbozan, Kar Panteri gibi adların yanı sıra Türk mitolojisi ve kültüründen Kar Fatihi Tulpar, Kardelen, Ayaz Ata, Bardız, Kar Kartalı, Zemheri, Kardeş (Kar-deş) gibi isimler de kullanıma alındı.

Karla mücadele filosu

Kış şartlarıyla mücadele için İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki araçlar: 1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 1 Pist Frenleme Ölçüm Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 25 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 3 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 6 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 30 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 1 Yol Yardım Aracı.

