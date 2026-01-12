Gümüşhane'de TOKİ kura çekimiyle 940 konutun hak sahipleri belirlendi

Gümüşhane'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 940 konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı; hak sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:00
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane'de yapılacak 940 konut için hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar

Salonda başvuru sahibi vatandaşların yoğun ilgisi, heyecan ve bekleyiş dikkat çekti. Törene Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Yetkililerin açıklamaları

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın mesajında çok net bir şekilde hiç kimsenin müteessir olmaması gerekir. Yani kuradaki kura sayısıyla konut sayıları arasında rakamları verildi, bu rakamların arasındaki farkta ismini göremeyenlerin hiçbir şekilde üzülmemesi gerekiyor. Çünkü daha sonrasında mutlaka toplu konut idaremiz, bakanlığımız bu anlamda yeni çalışmalarla bu çalışmayı herkes ev sahibi olana kadar, Bakanımızın ifadesiyle, herkes ev sahibi olana kadar ki deprem bölgesinde başladı bu. Daha sonrasında da mutlaka biz burada olacağız. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu gayretin içerisinde olacağız. 500 bin konutla ilgili olan ’Ev Sahibi Türkiye’ kampanyasında da yine ortaya konan gayret, Bakanımız 2027 yılının Mayıs ayından itibaren teslimatların başlayacağını, daha sonrasında da aşama aşama kısa bir süre içerisinde de bütün bu 500 bin konutun Türkiye ekonomisini kalkındırarak ülkeye fayda sağlayacağını her fırsatta dile getiriyor. Ben de buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hiçbir hemşehrimizin üzülmemesini, çıkmayanların üzülmemesini tekrar tekrar vurguluyorum"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise şunları söyledi: "Ülke genelinde 500 bin adet konut yapılacak. 500 bin konutu illere taksim ederken illerin nüfusuna göre matematik hesabıyla yapıyorlar. Gümüşhane ilimizin nüfusu 147 bin, ülke genelindeki nüfusumuz 86 milyon. 86 milyonu 147 bine uyarlayarak sayılar belirleniyor. İlimiz bu yapılan matematik hesabına göre 170 adet fazladan konut almaya hak kazandı. Yani Gümüşhane’ye verilen konut sayılarının nüfusumuza göre, Gümüşhane’de ikamet eden hemşehrilerimizin sayısına göre az olmadığını hatta 170 adet de fazla olduğunu buradan basınımızın da huzurunda her birinize ifade etmek istiyorum. İnşallah konforlu, güvenli, afetlere dayanıklı sosyal alanlarıyla böyle çok güzel bir projeyle sizler hem il merkezinde, hem ilçelerimizde, hem beldelerimizde belirlenen sayıdaki konutlara çok kısa zaman içerisinde kavuşacaksınız. Rabbim hayırlı uğurlu etsin"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da değerlendirmesinde, "Biz çok gururluyuz, onurluyuz ki böyle büyük bir devlete ve bizi her an, yaşantımızın her anında bizleri düşünen devlet yöneticilerimiz var. Allah razı olsun hepsinden. Gümüşhane’de yoğun bir başvuru oldu. Toplamda 7 bin 865 başvuru var ve 940 konut için bu kura çekilecek. İnşallah kurasını çeken, hak sahibi olan vatandaşlarımız kısa zamanda konutlarına kavuşacak. Hepsine hayırlı olsun. Sıcak birer yuva kursunlar, o yuvalarında aileleriyle, çocuklarıyla birlikte mutlu bir şekilde yaşasınlar. Kurası çekilemeyen vatandaşlarımız da mutlaka bir gün evlerine kavuşacaklar. Yani devletimizin bu konudaki çalışmaları, TOKİ’nin bu konudaki çalışmaları bizlere zaten güven veriyor, gelecekte çok daha fazla konut yapılacağını da müjdeliyor"

Kura süreci

Kura çekimi, öncelikli kategoriler (şehit ve gazi yakınları) için başlayıp noter huzurunda gerçekleştirildi. Protokol üyeleri butona basarak sürece eşlik etti. Öncelikle il merkezinde yapılacak konutların hak sahipleri belirlendi; salondaki vatandaşlar sonuçları dikkatle takip etti.

