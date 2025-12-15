Vali Sözer’den Bilecik’te Özel Öğrencilere Destek

Ziyaret ve tören programı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ardından Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde düzenlenen İstiklal Marşı törenine katıldı.

Vali Sözer, tören sonrasında sınıfları gezdi; öğrencilerle sohbet ederek hedef ve hayallerini dinledi. Ziyaret kapsamında öğretmenler ve okul yönetimiyle görüşerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitime destek ve mesaj

Özel bireylerin eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çeken Vali Sözer, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Sözer, öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Faik Oktay Sözer şunları söyledi: "Özel evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim alması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların potansiyellerini ortaya çıkaracak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum"

