Çatalca'da taş ocağında kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde taş ocağında kum boşaltırken devrilen kamyonun damperi arasında kalan 64 yaşındaki Şaban Saha olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:44
Ferhatpaşa Mahallesi'nde araç devrilmesi sonucu ölüm

Olay, Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon sürücüsü Şaban Saha (64), aracındaki kumu boşalttığı sırada zeminde çökme oldu.

Bu esnada sürücü kendini araçtan atmaya çalıştı ancak kamyonun damperi arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

