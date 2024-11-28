Çayırhan Termik Santrali İhalesinde Son Tarih 4 Mart 2025'e Uzatıldı

Çayırhan Termik Santrali İhalesinde Tarih Değişikliği

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamuoyunda gündeme gelen hususları dikkate alarak, Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihini 4 Mart 2025'e uzattığını açıkladı.

İhale Süreci ve Kamuoyu Talepleri

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında, başlangıçta son teklif verme tarihinin 4 Aralık olarak belirlendiği hatırlatıldı. ÖİB, özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi için azami özen gösterildiğini vurguladı.

Açıklamada, "Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar dikkate alınarak, ihale konusundaki alanların tekrar değerlendirilmesi ve çalışanların taleplerinin incelenmesi amacıyla son teklif verme tarihinin uzatılması kararı alınmıştır" denildi. Yeni tarihin 4 Mart 2025 Salı günü saat 18.00 olarak belirlendiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.