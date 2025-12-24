DOLAR
Çayırova'da Pazar Denetimi: Esnafa Fiyat ve Tartı Kontrolü

Çayırova Yenimahalle semt pazarında zabıta ekipleri pazar tezgahları, tartı ve fiyat etiketlerini denetledi; kontroller ilçe genelinde periyodik olarak sürecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:23
Çayırova'da Pazar Denetimi: Esnafa Fiyat ve Tartı Kontrolü

Çayırova'da Pazar Denetimi: Esnafa Fiyat ve Tartı Kontrolü

Yenimahalle semt pazarında tüketici hakları gözetildi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Amaç, tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında pazar tezgahlarının düzeni, mevzuata uygunluk, tartıların görünürlüğü ve ürünler üzerindeki fiyat etiketleri incelendi. Yetkililer, eksik veya mevzuata aykırı uygulamalara anında müdahale edildiğini bildirdi.

Vatandaşların aldıkları ürünlerin miktarından emin olabilmesi için pazarda kurulan tartı noktasında da kontroller yapıldı. Pazardan alışveriş yapan ilçe sakinleri, aldıkları ürünleri bu noktalarda tartarak akıllarındaki soru işaretlerini giderme imkânı buldu.

Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelindeki tüm semt pazarlarında periyodik olarak devam edeceğini ve vatandaşların güvenli alışveriş yapması için çalışmaların süreceğini duyurdu.

