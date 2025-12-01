Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

Çekmeköy'de otomobilde unutulan bebek kurtarıldı

Anahtar unutulunca itfaiye müdahalesiyle bebek sağ salim çıkarıldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesinde, bir annenin bir buçuk yaşındaki bebeği otomobilde unutuldu.

Aracın kapılarının kilitli olduğu ve annenin hem araç hem de dairenin anahtarını evde unuttuğu öğrenilince, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, anahtara ulaşmak için binaya merdiven aracıyla girerek dairedeki anahtarları aldı. Bu sırada, ailenin panik etmemesi için otomobildeki bebeğe camdan çizgi film izletildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anlarını izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılması üzerine ekipleri alkışlarla kutladı.

