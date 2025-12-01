Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde bir buçuk yaşındaki bebek, anahtarların evde unutulması üzerine kilitli araçta kaldı; itfaiye ekipleri yarım saatte kurtardı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:33
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

Çekmeköy'de otomobilde unutulan bebek kurtarıldı

Anahtar unutulunca itfaiye müdahalesiyle bebek sağ salim çıkarıldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesinde, bir annenin bir buçuk yaşındaki bebeği otomobilde unutuldu.

Aracın kapılarının kilitli olduğu ve annenin hem araç hem de dairenin anahtarını evde unuttuğu öğrenilince, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, anahtara ulaşmak için binaya merdiven aracıyla girerek dairedeki anahtarları aldı. Bu sırada, ailenin panik etmemesi için otomobildeki bebeğe camdan çizgi film izletildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anlarını izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılması üzerine ekipleri alkışlarla kutladı.

OTOMOBİLDE UNUTULAN BEBEK KURTARILDI

OTOMOBİLDE UNUTULAN BEBEK KURTARILDI

OTOMOBİLDE UNUTULAN BEBEK KURTARILDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı