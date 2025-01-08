Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Çekmeköy'de Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Şu an için kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerin açtığı ateş sonucunda biri bacağından, diğeri ise kolundan yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin acil müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, saldırı sırasında bir panelvanda mermi isabet ederek hasar oluştu. Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını başlattı.

Çekmeköy'de 2 kişi sokakta silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de 2 kişi sokakta silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.