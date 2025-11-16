Çelikhan'da Yılın İlk Karı: Yüksek Kesimlerde 5 cm

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı sabah saatlerinde etkili oldu; merkez ve yüksek kesimler beyaza büründü, bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:04
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.

İlçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış, bölgeyi kartpostallık manzaralarla buluşturdu.

Kar Kalınlığı ve Yerel Görüntüler

İlçenin yüksek kesimli yerlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.

Yetkililerden Uyarı

Aniden bastıran ve ilçede mutluluk yaratan kar yağışı sonrası yetkililer, olası kazalara karşı sürücüleri uyardı.

