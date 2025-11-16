Çelikhan'da Yılın İlk Karı: Yüksek Kesimlerde 5 cm
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.
İlçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış, bölgeyi kartpostallık manzaralarla buluşturdu.
Kar Kalınlığı ve Yerel Görüntüler
İlçenin yüksek kesimli yerlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.
Yetkililerden Uyarı
Aniden bastıran ve ilçede mutluluk yaratan kar yağışı sonrası yetkililer, olası kazalara karşı sürücüleri uyardı.
ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE YILIN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.