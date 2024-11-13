DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

Cem Adrian'ın Bingöl Konseri 1 Gün Kala İptal Edildi

Cem Adrian'ın 13 Kasım'daki Bingöl konseri, eksik belgeler nedeniyle valilik tarafından iptal edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:20
Cem Adrian'ın Bingöl Konseri 1 Gün Kala İptal Edildi

Bingöl'de Cem Adrian Konseri İptal Edildi

Bingöl Valiliği, Cem Adrian'ın 1 gün kala iptal edilen konserine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin ardından resmi bir açıklama yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Valilikten Açıklama

Valilik açıklamasında, resmi süreçlerin organizatörler tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi. Bu süreçte etkinliğin gerçekleştirileceği yer ve salonlarla ilgili tahsis belgelerinin, organizatörler tarafından doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Cem Adrian olarak tanınan sanatçı Cem Filiz'in yer alacağı etkinlikle ilgili olarak Tarık Bingöllü tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde yapılan başvuruda, 13 Kasım Çarşamba günü 20.30-23.00 saatleri arasında Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda halka açık bir konser düzenlenmek istendiği bilgisi sunuldu. Ancak, başvuruda yer alan organizatör imzalı afiş, bilet örneği ve salon tahsis belgesinin eksik olduğu belirtilerek, gerekli belgelerin en az 48 saat önce tamamlanarak sunulması istendi.

Valilik, 8 Kasım'dan bu yana herhangi bir belgenin kendilerine ulaşmadığını aktardı. Ayrıca, sanatçı ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 12 Kasım tarihinde, etkinliğin iptal edildiğine dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.

Son olarak, konserin yapılacağı yer ile ilgili de Valiliğe herhangi bir bilgi veya belgenin ulaşmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak