Cem Adrian'ın Bingöl Konseri 1 Gün Kala İptal Edildi

Bingöl'de Cem Adrian Konseri İptal Edildi

Bingöl Valiliği, Cem Adrian'ın 1 gün kala iptal edilen konserine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin ardından resmi bir açıklama yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Valilikten Açıklama

Valilik açıklamasında, resmi süreçlerin organizatörler tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi. Bu süreçte etkinliğin gerçekleştirileceği yer ve salonlarla ilgili tahsis belgelerinin, organizatörler tarafından doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Cem Adrian olarak tanınan sanatçı Cem Filiz'in yer alacağı etkinlikle ilgili olarak Tarık Bingöllü tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde yapılan başvuruda, 13 Kasım Çarşamba günü 20.30-23.00 saatleri arasında Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda halka açık bir konser düzenlenmek istendiği bilgisi sunuldu. Ancak, başvuruda yer alan organizatör imzalı afiş, bilet örneği ve salon tahsis belgesinin eksik olduğu belirtilerek, gerekli belgelerin en az 48 saat önce tamamlanarak sunulması istendi.

Valilik, 8 Kasım'dan bu yana herhangi bir belgenin kendilerine ulaşmadığını aktardı. Ayrıca, sanatçı ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 12 Kasım tarihinde, etkinliğin iptal edildiğine dair bilgilerin paylaşıldığı kaydedildi.

Son olarak, konserin yapılacağı yer ile ilgili de Valiliğe herhangi bir bilgi veya belgenin ulaşmadığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.