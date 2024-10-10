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Çember-23 Operasyonlarında 4 Bin 139 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çember-23 operasyonlarında aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 08:28
Çember-23 Operasyonlarında 4 Bin 139 Şüpheli Yakalandı

Çember-23 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde gerçekleştirilen Çember-23 operasyonları sonucunda toplamda 4 bin 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan operasyonlar, çeşitli suçlardan aranan şahısları hedef alıyordu.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Hangi Suçlardan Aranan Kişiler Yakalandı?

Bakan, operasyonlarda yakalanan kişilerin suç dağılımını da detaylandırdı:

  • 700 kişi hırsızlıktan
  • 140 kişi dolandırıcılıktan
  • 360 kişi yağmadan
  • 50 kişi cinayetten
  • 106 kişi cinsel suçlardan
  • 721 kişi narkotik suçlardan
  • 49 kişi terör suçlarından
  • 448 kişi kaçakçılık ve organize suçlardan
  • 1565 kişi diğer suçlardan

Örnek Vaka

Yerlikaya, bir örnek vaka paylaşarak yakalanan kişilerin ciddiyetine dikkat çekti: 8 Ekim 2024 tarihinde, Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından kasten yaralama suçundan aranan O.H., Ordu İl Emniyet ekiplerinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Alınan bu önlemlerle halkın huzurunu korumaya yönelik kararlı adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

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