Çemişgezek–Elazığ Feribotlarında Kış Saati Düzenlemesi

Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot sefer saatleri kış saati uygulaması kapsamında yeniden düzenlendi.

Yeni sefer düzeni

Belediyenin duyurusunda belirtilen yeni programa göre: feribotların ilk seferi Çemişgezek’ten saat 07.00, Elazığ’dan ise saat 07.30 olarak başlayacak ve seferler birer saatlik arayla karşılıklı şekilde Çemişgezek tarafından 19:00’a, Elazığ yakasından 19:30’a kadar aralıksız devam edecektir.

Akşam seferleriyle ilgili olarak, Çemişgezek’ten 20:00 ve 22:00; Elazığ iskelesinden 20:30 ve 22:30 seferlerinin yapılmayacağı; ancak Çemişgezek iskelesinden 21:00 ve Elazığ iskelesinden 21:30 seferlerinin devam edeceği bildirildi.

Gece seferleri son olarak Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan saat 23.30 olarak belirlendi.

Ayrıca, feribot seferlerine ek olarak hafta sonları geçerli olmak üzere Çemişgezek iskelesinden 20:00 ve Elazığ iskelesinden 20:30 ilave seferler konulduğu kaydedildi.

Yetkililer yolcuların yeni saatlere göre planlama yapmaları ve güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ İLE ELAZIĞ ARASINDA ULAŞIM SAĞLAYAN FERİBOTLARIN SEFER SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI