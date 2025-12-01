Çemişgezek–Elazığ Feribotlarında Kış Saati Düzenlemesi

Çemişgezek ile Elazığ arasındaki feribot seferleri kış saati uygulamasıyla yeniden düzenlendi; yeni saatler, akşam ve gece seferleri ile hafta sonu ek seferleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:59
Çemişgezek Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot sefer saatleri kış saati uygulaması kapsamında yeniden düzenlendi.

Yeni sefer düzeni

Belediyenin duyurusunda belirtilen yeni programa göre: feribotların ilk seferi Çemişgezek’ten saat 07.00, Elazığ’dan ise saat 07.30 olarak başlayacak ve seferler birer saatlik arayla karşılıklı şekilde Çemişgezek tarafından 19:00’a, Elazığ yakasından 19:30’a kadar aralıksız devam edecektir.

Akşam seferleriyle ilgili olarak, Çemişgezek’ten 20:00 ve 22:00; Elazığ iskelesinden 20:30 ve 22:30 seferlerinin yapılmayacağı; ancak Çemişgezek iskelesinden 21:00 ve Elazığ iskelesinden 21:30 seferlerinin devam edeceği bildirildi.

Gece seferleri son olarak Çemişgezek’ten saat 23.00, Elazığ’dan saat 23.30 olarak belirlendi.

Ayrıca, feribot seferlerine ek olarak hafta sonları geçerli olmak üzere Çemişgezek iskelesinden 20:00 ve Elazığ iskelesinden 20:30 ilave seferler konulduğu kaydedildi.

Yetkililer yolcuların yeni saatlere göre planlama yapmaları ve güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

