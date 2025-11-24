Cenevre'de Ukrayna Barış Görüşmeleri Sona Erdi — 28 Maddelik Teklifte Değişiklik

Cenevre'de Ukrayna barış görüşmeleri sona erdi

ABD'nin Ukrayna için 28 maddelik barış teklifi çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlandı.

Zelenskiy: Heyet yurda dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu an heyetimiz yurda dönüyor. Akşam saatlerinde Cenevre’deki görüşmelerin gidişatı ile partnerlerimizin temel vurgu noktalarına ilişkin kapsamlı bir rapor almayı bekliyorum. Bu raporlara dayanarak sonraki adımları ve zamanlamayı belirleyeceğiz. Avrupa ve dünyadaki diğer partnerlerle koordinasyonu sürdüreceğiz. Gerekli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Ukrayna’nın yanında duran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bevz: "Bazı maddeler çıkarıldı"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, görüşmelerin oldukça yapıcı geçtiğini belirterek, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" ifadelerini kullandı.

Bevz, problemli meselelere ilişkin nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Donald Trump tarafından verileceğini söyledi.

Rusya: Henüz resmi görüşme yok

Rusya, 28 maddelik ABD planının ilk halinin görüldüğünü fakat henüz plan üzerinde resmi görüşme yapılmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Başkan Putin, planın bu versiyonunun görüldüğünü ancak bu konuda Rus temsilcilerle somut bir müzakere yürütülmediğini açık bir şekilde dile getirdi" dedi.

Uşakov, planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde de ele alındığını vurgulayarak, önerilerin Alaska’daki Rus-Amerikan zirvesindeki görüşmelere uyumlu olduğunu ve esasen nihai bir barışçıl çözüm için temel olarak kullanılabileceğini belirtti.

Uşakov'un önceki değerlendirmesi

Uşakov daha önce ABD’nin 28 maddelik planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya’nın işine yaramadığını" söylemiş; planın bazı yönlerinin Rusya’ya daha uygun olduğunu, ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini ifade etmişti. "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" dedi.

