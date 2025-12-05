Çerçioğlu'dan Erdoğan'a 'Aydın' Hediyesi: Aydın İnciri ve İşlemeli Fes

Özlem Çerçioğlu, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın inciri ve yöresel ürünlerle birlikte işlemeli fes hediye etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:43
Çerçioğlu'dan Erdoğan'a 'Aydın' Hediyesi: Aydın İnciri ve İşlemeli Fes

Çerçioğlu'dan Erdoğan'a 'Aydın' Hediyesi: Aydın İnciri ve İşlemeli Fes

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Aydın standında ağırladı ve şehrin yöresel ürünlerini tanıttı.

Standta Aydın'ın tatları ve el emeği ürünleri ön plandaydı

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, Aydın inciri başta olmak üzere kentin coğrafi işaretli tatları ve kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Ayrıca Başefelerin taktığı işlemeli fes de hediye paketinin dikkat çeken parçalarındandı.

Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere sağladığı destekler ve yerel kalkınma çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Standın yoğun ilgi gördüğünü belirten Çerçioğlu, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan standımızı ziyaret ettiler. Aydın için çalışmaya, şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Ziyaret, Aydın'ın kültürel mirasını ve yerel üretim kapasitesini ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtma amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler arasında öne çıktı.

